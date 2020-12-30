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Барнаульцам рассказали, куда можно сдать елку после праздников

, ИА "Амител"
В городе будут работать несколько площадок
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

После новогодних праздников в Барнауле пройдет традиционная акция по сбору елок. Ее организуют отдел по охране окружающей среды администрации города и организация "Мусора.Больше.Нет".

Как сообщает пресс-служба мэрии, с 3 по 24 января стационарные точки приема разместят у гипермаркетов "Леруа Мерлен". На Правобережном тракте, 25, пункт будет находится у летнего павильона "Стройдвор", а на Павловском тракте, 192а/1, — у летнего павильона "Сад".

Кроме того, 23 января точки сбора организуют на пл. Октября ("Зеленый сквер"), пл. Народная, ТРЦ "Огни" и "Гулливер Парк", а также на Балтийской, 51а. Сдать елку на этих площадках можно будет с 11 до 13 часов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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