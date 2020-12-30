Путин подписал закон о запрете разглашения информации о сотрудниках силовых ведомств

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете разглашения информации об оперативной деятельности и частной жизни сотрудников силовых структур.

Как пишет РИА Новости, документ предусматривает возможность запрещать выдачу сведений о судьях, прокурорах, сотрудниках Следкома, ФСБ и отдельных категориях военных даже без угрозы их безопасности.

По мнению авторов законопроекта, такая мера может применяться в случае угрозы посягательства на жизнь силовиков. Кроме того, в пояснительной записке уточняется, что в последнее время личная информация сотрудников ведомств стала часто появляться в интернете, что может негативно сказаться на их работе.