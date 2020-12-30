Такой день. Поздравление "Стрижей" и барнаульские трамваи без кондукторов

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 30 декабря. Без коронавируса.

Авиационная группа "Стрижи" поздравила жителей Барнаула с наступающим Новым годом. Асы пожелали горожанам счастья, мира, добра и новых успехов.

С 1 января в Барнауле в тестовом режиме на линию выйдут два трамвайных вагона без кондукторов. Это вынужденная мера, которая связана с острой нехваткой сотрудников из-за пандемии.

Власти Алтайского края продали принадлежащие им два самолета Ан-2 по цене автомобиля. По итогам аукциона воздушное судно 1977 года выпуска купили за 229,9 тысячи рублей, а 1982-го – за 256,3 тысячи.

В селе Санниково подали горячую воду, которую обещал бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Работы проводились при поддержке краевого правительства, поскольку районная администрация не исполняла соответствующие судебные решения.

С 1 по 6 января 2021 года в Алтайском крае ожидаются аномальные морозы. Температура воздуха опустится до -35°С и ниже, а местами ожидается похолодание до -40°С.

Сумма сделки по продаже здания Речного вокзала Барнаула составила около полумиллиарда рублей. По данным СМИ, объект приобрела компания "Селф".