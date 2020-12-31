В поездах и на вокзалах Алтайского края в праздники усилят санитарный контроль

В новогодние праздники в поездах и на железнодорожных вокзалах Алтайского края усилят контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий. Как сообщает пресс-служба правительства региона, на эти цели в РЖД сформировали достаточный запас средств дезинфекции и индивидуальной защиты.

Все составы поездов при этом проходят обязательную санобработку, а между рейсами и в пути следования увеличили периодичность уборки вагонов. Кроме того, компания оборудовала современные вагоны специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами.

Уточняется, что по стране в новогодние праздники дополнительные поезда совершат почти 700 рейсов по 54 маршрутам. В том числе порядка 126 тысяч пассажиров намерены отправиться в путешествие 31 декабря.