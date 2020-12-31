12 пациентов с коронавирусом скончались в Алтайском крае

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 213 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

"Общее число заболевших коронавирусной инфекцией составляет 32 912 человек, в т.ч. 2168 детей. Выздоровели всего 29 477 (+370) человек. Умерло 1539 (+12) человек, все взрослые, в том числе по причинам смерти: коронавирусная инфекция – 877 (+7) человек; иные причины смерти – 662 (+5) человека", – говорится в сообщении.

Лечение в госпиталях, по состоянию на 31 декабря, проходят 1782 человека.

Минздравом края развернуто 4343 койки, к кислороду имеют подключение 2392, с ИВЛ – 439. Резервных коек: 4343 – 1782 – 1061 = 1500.