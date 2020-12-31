Президент Молдавии заявила, что готова посетить Россию

Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что готова посетить Россию, если получит соответствующее предложение. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я готова поехать в Россию, тем более что у нас есть темы для обсуждения в повестке, которые касаются торговли, экспорта, приднестровский конфликт тоже в нашей постоянной повестке", — сказала она.

Санду уточнила, что в следующем месяце собирается поехать в Киев, а потом направится в Брюссель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал созвониться с Владимиром Путиным в случае задержки встречи "в нормандском формате". Он отметил, что обычно не звонит Путину, так как нет повода.