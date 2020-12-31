Заболевшего коронавирусом Бориса Грачевского перевели в реанимацию

Заболевшего коронавирусом художественного руководителя "Ералаша" Бориса Грачевского перевели в реанимацию. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на справочную службу городской клинической больницы № 52.

Медики рассказали, что Грачевский находится в реанимации, и вся информация о его состоянии будет передаваться через родственников.

Ранее amic.ru писал о том, что советская и российская актриса Алиса Фрейндлих попала в больницу с пневмонией и коронавирусом. На данный момент 86-летняя артистка находится в реанимации. По данным некоторых телеграм-каналов, у нее обширное поражение легких – 80%.