Разработчики опубликовали новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2

Компания GSC Game World опубликовала тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2. Ролик разместили на YouTube.

Ролик показывает локации, которые прописаны на движке игры. В описании указано, что оно отображает "настоящие ощущения от игры: быстрая смена декораций, зловещие пейзажи и постоянное ощущение опасности, сопровождаемое едва различимым гитарным саундтреком". В самом ролике играет песня "Линия жизни" группы "Сплин".

Когда выйдет игра, пока не сообщается, однако известно, что она будет доступна на XBox и PC. Сразу после релиза ее включат в Xbox Game Pass.

Первый трейлер продолжения игры S.T.A.L.K.E.R появился летом 2020.