Молодежная сборная России по хоккею по итогам предварительного этапа чемпионата мира заняла второе место в группе "В". Вечером 2 января россияне сыграют в 1/4 финала с третьей командой из группы "А", сообщает "Спорт-Экспресс". Соперником станет Германия.

Матч пройдет 2 января в 20:00 по московскому времени в канадском Эдмонтоне. В ночь на 1 января состоялись заключительные матчи группового этапа чемпионата мира. В группе "В" Швеция уступила США со счетом 0:4.Таким образом, американские хоккеисты заняли первое место. Российская сборная находится на второй строчке, шведы стали третьими, чехи — четвертыми.

Российские хоккеисты утром 31 декабря обыграли шведскую сборную в овертайме со счетом 4:3.Ранее в ходе чемпионата мира сборная России выиграла два матча и потерпела одно поражение: переиграла США (5:3) и Австрию (7:1), уступив Чехии (0:2).