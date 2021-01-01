Жертвами коронавируса в России в последний день года стали 536 человек

В России за последние сутки скончались 536 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Всего с начала эпидемии в стране умерли 57 555 человек.

Тем временем число зараженных ковидом в России выросло еще на 27 039 (случаи выявлены во всех 85 регионах), из них 15,1% не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровело 25 798 человек. Общее число инфицированных COVID-19 в стране достигло почти 3,2 млн человек.

Напомним, в Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 212 новых случаев заболевания коронавирусом, выздоровели 223 пациента, умерли 14 человек, от COVID – 11. Общее число заболевших коронавирусом в крае за все время составляет 33 124 жителя. Выздоровели 29 710 человек, умерли – 1553.