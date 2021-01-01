Россиянкам официально разрешили сотни профессий, которые ранее были доступны только для мужчин: 1 января вступил в силу приказ Минтруда об утверждении сокращенного списка профессий, ограничивающих применение труда женщин. Об этом пишет РБК.

Перечень недоступных для женщин профессий сократили в четыре раза: вместо 456 позиций новым приказом Минтруда России утверждено всего 100. В частности, теперь женщины смогут работать водителями большегрузных автомобилей и сельскохозяйственной спецтехники (за исключением машинистов строительной техники), быть боцманами, шкиперами и матросами на судне, занимать должность машиниста электричек и скоростных поездов, а также выполнять верхолазные работы на высоте свыше 10 м.

В то же время труд женщин по-прежнему ограничивается на химическом производстве, на ряде позиций при подземных работах, связанных с постоянным пребыванием под землей и физической нагрузкой, на горных работах. При этом женщины могут занимать позиции руководителей, научных или медицинских специалистов, которые не выполняют физической работы.