Сотрудники Госавтоинспекции с 1 по 10 января проводят в Барнауле профилактическое мероприятие "Такси". Его цель - пресечь нарушения при перевозке пассажиров, информирует пресс-служба Госавтоинспекции.
Кроме того, мероприятие направлено и на предотвращение деятельности нелегальных такси. Сотрудники ГИБДД проверят наличие у водителей путевых листов с отметкой о предрейсовом медицинском осмотре, а также о прохождении технического осмотра автомобиля. Будут обращать внимание и на специальное разрешение, дающее право заниматься "частным извозом". Кроме того, в ГИБДД проверят опознавательные фонари такси.
Особое внимание сотрудники будут обращать на то, есть ли в автомобиле детские удерживающие устройства, а также их применение при перевозках несовершеннолетних пассажиров. Наконец, в ходе рейда проведут проверку соблюдения водителями такси правил дорожного движения.
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