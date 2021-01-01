Россияне рассказали, что они поменяют в своей жизни с нового года

Россияне рассказали, что с нового года они планируют заняться своим образованием и больше читать (29%), а также наладить личную жизнь и уделять больше времени спорту и общению с близкими (по 27%). Об этом со ссылкой на опрос, проведенный порталом SuperJob, пишет RT.

Еще 22% респондентов намерены посвящать больше времени своим хобби. Каждый пятый хочет сменить место жительства. Столько же россиян дают обещание выучить иностранный язык. Пересмотреть свое отношение к жизни и окружающим предполагают 19% опрошенных, а 18% респондентов планируют поменять в 2021 году систему питания. Ремонтом собираются заняться 17% россиян.

Отказаться от вредных привычек и больше отдыхать намерены 15% и 14% респондентов соответственно. Каждый десятый хочет поменять круг друзей. Лишь 6% россиян не собираются ничего менять в новом году.

В опросе, который предполагал возможность выбрать несколько вариантов ответов, приняли участие 1600 человек.