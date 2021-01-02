Суббота, 2 Январь, 10:10

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,88
€ 90,79
-19°


3186336 +0
Обь
14см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Адвент-календарь-2021Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Солнцезащитные кремы попали под запрет на Гавайях

, ИА "Амител"
Так здесь будут бороться за сохранность коралловых рифов
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

С 1 января 2021 года в штате Гавайи (США) запретили продажу солнцезащитных кремов, которые содержат оксибензоны и октиноксанты. Эти вещества наносят вред коралловым рифам. В законе содержится единственное исключение, которое допускает продажу подобных средств, – "по предписанию врача", сообщает ТАСС.

Ученые установили, что из-за оксибензона и октиноксанта кораллы обесцвечиваются, деформируются, меняется ДНК образующих их организмов, они погибают. Особенно сильное негативное влияние химикаты оказывают на молодые кораллы.

Отметим, что производители прислушались к мнению экозащитников, и уже сейчас в американских магазинах продают солнцезащитные кремы с пометкой: "Безопасно для коралловых рифов".

Справка: Коралловые рифы — известковые структуры, образованные колониальными коралловыми полипами (преимущественно мадрепоровыми кораллами) и некоторыми видами водорослей, умеющими извлекать известь из морской воды ("биогермы").Протяженность коралловых рифов на Гавайях составляет более 2 тыс. км, площадь — свыше 165 тыс. га.

Оксибензон – по своей химической природе представляет собой эфир и относится к классу ароматических кетонов.

Октиноксат — химическое вещество, широко используемое в косметических средствах и средствах по уходу за кожей по всему миру.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< январь 2021  
пн вт ср чт пт сб вс
            1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Loading...
09:53
Во Франции ужесточили ограничения из-за пандемии 0
09:35
Как работают медучреждения Алтайского края в новогодние каникулы 0
09:10
Ангела Меркель подтвердила обещание уйти из большой политики 2
08:46
В российских школах введут уроки футбола 0
08:36
Насколько в России подняли пенсии с 1 января 2021 года 2
08:10
Солнцезащитные кремы попали под запрет на Гавайях 0
07:47
Хватит валяться! Вставай на лыжи! А где, кстати, на них покататься в Барнауле? 0
07:24
Куда сдать елку в Барнауле после Нового года? 0
07:06
В России запретили разводить костры на участках. А как теперь жарить шашлыки? 3
06:49
Где в Барнауле и за сколько покататься на коньках в новогодние праздники? 0
06:26
Мороз и ветер северный. О погоде в Алтайском крае во второй день нового года 0
06:04
Минимальная цена на водку выросла в России 0
21:05
Такой день. Выброшенные елки, "Трезвая пробежка" и Андреева на Телецком озере 0
20:37
Россияне рассказали, что они поменяют в своей жизни с нового года 3
19:31
Алтайский следком проводит проверку из-за гибели трех человек на пожаре 0
18:56
В Барнауле ГИБДД займется тотальной проверкой таксистов в новогодние праздники 0
18:19
Жертвами пожара в Чувашии стали шесть человек, в том числе трое детей 0
17:55
Школу и детсад за 360 млн рублей построили в Алтайском крае по нацпроектам 0
17:17
Не женское дело. В России сократили список запрещенных для слабого пола профессий 2
16:40
Жертвами коронавируса в России в последний день года стали 536 человек 1
16:16
Барнаульцы пожаловались на торговцев, которые массово стали выкидывать ненужные елки 8
15:57
Синоптики рассказали, какая погода будет в январе в Алтайском крае 1
15:14
Бывший губернатор Новосибирской области выиграл суд у Минфина и получит более 5 млн 2
14:50
Стал известен соперник российской молодежки в 1/4 финала на чемпионате мира по хоккею 3
14:19
ВОЗ дала добро на первую вакцину от коронавируса. Это не российская разработка 7
13:50
Горнолыжный комплекс "Мишина гора" открывает зимний сезон 1
13:15
Круглосуточно и без выходных. Барнаульские дорожники обещают работать все праздники 0
12:55
Новогодний "дожор". Советы барнаульских диетологов, как есть и не толстеть на праздниках 0
12:31
Трезвая пробежка прошла в Барнауле, несмотря на сильный мороз 9
11:59
Три человека погибли при пожаре в алтайском селе в новогоднюю ночь 1
11:29
В Алтайском крае число заболевших коронавирусом превысило 33 тысячи человек 0
10:52
Владимир Путин выступил с рекордным по длительности новогодним обращением 32
10:17
Владимир Зеленский попросил Крым и Донбасс вернуться в состав Украины 13
09:40
"Это Алтай, детка". Теледива Екатерина Андреева отметила Новый год на Телецком озере 17
09:05
Время чудес. Бурятская сказка "Зима-лето" 7
08:47
И тазик оливье. Как правильно хранить новогодние салаты, чтобы не отравиться 1
08:23
Новый МРОТ к нам мчится. Что изменится в жизни россиян с 1 января 2021 года 18
08:01
Привет с большого бодуна. Как быстро и эффективно избавиться от похмелья? 3
07:50
Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце 1
07:32
Как подготовиться к новогодним прогулкам, чтобы ребенок не потерялся в толпе 4
07:08
Фундамент успеха. Почему важны первые 12 дней нового года 2
06:45
Сказочное путешествие на батут и к нерпам. Куда сходить на новогодних каникулах 1
06:25
Узнай себя: животные, которые уснули в необычных местах и странных позах 0
06:08
Снова морозы. О погоде в Алтайском крае 1 января 2
21:27
Такой день. Самовар на теплокамере и много новогодних поздравлений 0
20:33
Жителям Алтайского края напомнили о правилах безопасности в праздники 0
19:38
Японский врач рассказал об опасном последствии легкой формы коронавируса 0
19:11
Алтайские спасатели поздравили жителей региона с Новым годом 0
18:44
Разработчики опубликовали новый тизер игры S.T.A.L.K.E.R. 2 1
18:13
Доктор Мясников рассказал о фатальной ошибке при похмелье 4

© ООО «Амител», 1999 — 2021
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.