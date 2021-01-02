Солнцезащитные кремы попали под запрет на Гавайях

С 1 января 2021 года в штате Гавайи (США) запретили продажу солнцезащитных кремов, которые содержат оксибензоны и октиноксанты. Эти вещества наносят вред коралловым рифам. В законе содержится единственное исключение, которое допускает продажу подобных средств, – "по предписанию врача", сообщает ТАСС.

Ученые установили, что из-за оксибензона и октиноксанта кораллы обесцвечиваются, деформируются, меняется ДНК образующих их организмов, они погибают. Особенно сильное негативное влияние химикаты оказывают на молодые кораллы.

Отметим, что производители прислушались к мнению экозащитников, и уже сейчас в американских магазинах продают солнцезащитные кремы с пометкой: "Безопасно для коралловых рифов".

Справка: Коралловые рифы — известковые структуры, образованные колониальными коралловыми полипами (преимущественно мадрепоровыми кораллами) и некоторыми видами водорослей, умеющими извлекать известь из морской воды ("биогермы").Протяженность коралловых рифов на Гавайях составляет более 2 тыс. км, площадь — свыше 165 тыс. га.

Оксибензон – по своей химической природе представляет собой эфир и относится к классу ароматических кетонов.

Октиноксат — химическое вещество, широко используемое в косметических средствах и средствах по уходу за кожей по всему миру.