Во Франции ужесточили ограничения из-за пандемии

С сегодняшнего дня, 2 января 2021 года, во Франции ужесточают комендантский час в 15 департаментах, где наиболее сложная ситуация по коронавирусу. Сейчас комендантский час во всей стране действует с 20:00, однако с субботы в этих регионах он будет начинаться с 18:00, сообщает РБК со ссылкой на Franceinfo.

Новые ограничения вводятся в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна и других. Власти страны сообщили, что если ситуация ухудшится, то список могут расширить.

Как уже сообщал amic.ru, в Индонезии запретили въезд в страну всем иностранцам с 1 по 14 января 2021 года. Причиной для этого послужило распространение нового типа коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Ранее Индонезия, а также ряд других государств запретили въезд на свои территории гостям из Великобритании на фоне сообщений о новом штамме коронавируса, который распространяется гораздо быстрее прежнего.