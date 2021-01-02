Врач рассказал, как просто и дешево избавиться от похмелья

Самый простой, действенный и при этом дешевый способ избавиться от похмелья – пить обычную воду с добавлением лимона, клюквы или брусники, рассказал в эфире радиостанции "Говорит Москва" доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и наркологии Первого МГМУ им. И. М. Сеченова Юрий Сиволап.

"Обязательно обильное питье с лимоном, брусникой, клюквой, с витаминами. Это всегда, безусловно, полезно", – цитирует слова нарколога телеканал "360".

Врачи также сообщил, что пока еще нет никаких специальных лекарств от похмелья. А за медицинской помощью человеку нужно обращаться только при тяжелом отравлении. В этом случае врачи проводят антидотную детоксикацию: пациенту вводят определенные препараты, которые поддерживают витальные функции человека и помогают вывести алкоголь из крови.

Если же человек просто накануне немного перебрал алкоголя, и сегодня ему нехорошо, самый лучший способ – "спокойно, нормально протрезветь", советует нарколог.

Также Сиволап рекомендовал внимательнее относиться к своему самочувствию и не списывать недомогание только на похмельный синдром. Иногда за такими симптомами могут "прятаться" сердечно-сосудистые патологии или высокое давление.