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В Китае назвали русское блюдо с "невыносимым" вкусом и удивились, что в холодце есть мясо

, ИА "Амител"
Закуской у россиян служит даже запах меховой шапки, удивляется житель Китая
Рыба вяленая / Фото: pixabay.com

Рыба вяленая / Фото: pixabay.com

Пользователь китайской платформы Sohu удивился вкусовым предпочтениям россиян при выборе закусок к алкоголю и назвал блюдо с "невыносимым" вкусом.

Автор публикации отметил, что во время застолья россиянам вообще не нужны какие-то особые закуски, по его словам, тут сгодится все, что есть "под рукой": черный хлеб, запеченный картофель, сырой лук и даже "запах меховой шапки". Но все же есть в России закуска, к которой россияне испытывают особый трепет и вкус которой житель Поднебесной назвал "невыносимой". "Любимое блюдо русских к алкоголю – это соленая рыба, или как ее называют – вяленая, формально сырая, рыба. Вкус у нее действительно невыносимый, но русским очень нравится", – цитирует его слова "ИноСМИ".

Кроме того, житель Китая изумлен тем, что россияне маринуют огурцы и вообще "могут засолить или замариновать что угодно": капусту, грибы, помидоры и даже "белое мясо".

Также он отметил, что русские "не умеют добавлять муку при приготовлении колбас": "Это действительно так. Русские колбасы – это чисто мясные колбасы. Они делают колбасы с давних времен и говорят, что их насчитывается более 300 видов, и все они не содержат муки", – пишет автор. Удивлен он и тем, что в русском холодце есть мясо: "Русские также делают мясной холодец и рыбное заливное, однако вместо свиной кожи и рыбных костей, как это принято в Китае, они действительно кладут туда мясо и рыбу".

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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