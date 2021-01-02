В Алтайский край вновь пришли морозы. Согласно прогнозу синоптиков, температура воздуха в регионе днем 2 января опустится до -25,-30 градусов. По южным районам края будет теплее. Здесь столбики термометра покажут -19, -24 градусов. Местами возможен небольшой снег. В утренние часы изморозь, туман. На дорогах гололедица, так что будьте осторожны. Ветер переменный, 1-6 метров в секунду.

В ночь на 3 января температура воздуха понизится до -30, -35 градусов, местами до -40, -45 градусов. Преимущественно без осадков. Ветер северный, 2-7 метров в секунду.

В Барнауле днем 2 января ожидается -26, -28 градусов мороза. Утром небольшой снег, изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Ветер переменный, 1-6 метров в секунду. Ночью похолодает до -33, -35 градусов.

Напомним, в Алтайском крае вплоть до 6 января действует штормовое предупреждение в связи с аномально холодной погодой. Минимальные температуры воздуха в этот период составят от -35 до -40 градусов. В некоторых районах температура может опуститься еще ниже.