На российских пляжах запретили нырять и приводить с собой животных

Запретов в России становится все больше. В этот раз власти добрались до пляжей. С 1 января в стране вступил в силу приказ МЧС, который устанавливает единые правила пользования пляжами на территории страны. Напомним, ранее каждый регион самостоятельно вводил правила пользования пляжами.

Этим летом на российские пляжи запрещено приводить животных. Любых, кроме собак-поводырей, пишет РБК.

Отдыхающим запрещено плавать на не предназначенных для этого предметах. То есть использовать коряги, лежаки, камеры и тому подобные вещи.

Нельзя также менять расположение буйков или притапливать их.

Покидать мяч на пляже или поиграть в другие спортивные игры теперь можно будет только в специально предусмотренных для этого местах.

Важный момент: документ запрещает "допускать действия на воде, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся".



Владельцев пляжей также обязали создать условия для безопасного купания, а помимо этого они должны организовывать водолазное обследование прилегающей акватории и оборудовать пляжи схемами с указанием опасных мест и глубин.



Документ опубликован на официальном портале правовой информации.