Пять лучших фильмов 2020 года в российском прокате

Самым успешным фильмом российского кинопроката за 2020 год стала комедия "Холоп" режиссера Клима Шипенко. А среди иностранных фильмов самой кассовой лентой объявили картину "Джентльмены" Гая Ричи. Таковы итоги ушедшего года по данным Фонда кино.

"Холоп" вышел в прокат в конце 2019 года, однако его основные сборы пришлись на 2020-й год: 2,7 миллиарда рублей из 3,1 миллиарда. Это позволило включить его в рейтинг 2020 года, отмечают в Фонде кино.

Картину Клима Шипенко в кинотеатрах посмотрели более 10 миллионов человек. Его главным соперником стал фильм "Лед-2", который снял режиссер Жора Крыжовников. Ленту посмотрели шесть миллионов зрителей, которые принесли в кассы 1,5 миллиарда рублей.

"Джентльмены" Гая Ричи заняли третье место в этом рейтинге. В российском прокате они собрали 1,2 миллиарда рублей, посмотрели фильм четыре миллиона человек.

В пятерке лидеров также фильм Федора Бондарчука "Вторжение" и картина Кристофера Нолана "Довод".