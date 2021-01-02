Спасатели эвакуировали 13 человек из загоревшегося дома в Новоалтайске

В первый день нового года пожарным пришлось спасать людей из загоревшейся пятиэтажки в Новоалтайске. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю, сообщение о возгорании по улице Юбилейной поступило в службу спасения в 22:25. Инцидент произошел в квартире на пятом этаже дома.

Когда огнеборцы прибыли к месту происшествия, в подъезде дома было сильное задымление. Пожарные тут же эвакуировали из опасной зоны людей. По лестничным маршам из дома вывели 13 человек, в том числе четверых детей. Погибших и пострадавших не было.

Чтобы ликвидировать огонь спасателям потребовалось полчаса. Площадь пожара составила около 40 квадратных метров.