Холодно и скользко. Прогноз погоды в Алтайском крае на 3 января

В Алтайском крае в конце недели сохранится морозная погода, сообщает краевой Гидрометцентр.

3 января днем температура воздуха составит от -25°C до -30°C (в южных районах – от -19°C), в Барнауле – от -25°C до -27°C. Это примерно на том же уровне, что и в субботу.

Местами небольшой снег и гололедица. Утром туман и изморозь. Ветер северный. Его скорость составит от 1 до 6 метров в секунду.

Ранее amic.ru писал, что алтайский гидрометцентр объявил штормовое предупреждение. До 6 января 2021 года в регионе ожидаются аномальные морозы. Температура воздуха может опуститься до -35°С и ниже, местами ожидается похолодание до -40°С.