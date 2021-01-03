Алтайские пожарные помогли многодетным семьям устранить неполадки с отоплением

Алтайские пожарные провели масштабную профилактическую работу в преддверии тридцатиградусных морозов, когда риски пожаров особенно велики. Как сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края, особое внимание было уделено домам, где проживают не совсем благополучные многодетные семьи. Им помогли устранить неполадки с отоплением и электросетями.

Рейды состоялись 1 января. Обследовано 211 жилых домов, в том числе 72 места проживания многодетных семей.

К работе привлекались 140 человек, среди которых сотрудники госпожнадзора, противопожарной службы, полиции, органов соцзащиты, местного самоуправления.

Напомним, что до 6 января в Алтайском крае продержится аномально холодная погода: минимальные температуры воздуха -35˚С и ниже, местами до -40˚С и ниже. В этой связи спасатели просят быть особенно внимательными при обращении с электроприборами.

В ночь на 1 января в селе Верх-Марушка Целинного района сгорел частный дом. Погибли три человека.