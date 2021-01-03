Барнаульский фотограф показал, как выглядят с высоты разные города мира

Барнаульский фотограф Антон Мелешкин сделал аэросъемку нескольких городов мира и продемонстрировал, как они выглядят с высоты. Записи смонтировали в один ролик и опубликовали его на видеохостинге YouTube.

В частности, на кадрах есть бельгийский Антверпен, голландский Киндердейк, чешская Прага и российский Ростов. Алтайский край представляют Барнаул и Заринск.

Городские пейзажи дополняют кадры природы в разные времена года и дороги, в том числе с видом из автомобиля.

Ранее amic.ru писал, что в возрасте 69 лет ушел из жизни барнаульский фотограф и бывший криминалист Юрий Ткалич.

Юрий Ткалич родился 25 февраля 1951 года. Увлекался фотографией более 50 лет. Особое внимание уделял репортажным снимкам и пейзажам. В частности, в последние годы творчества Ткалич снял много ночных пейзажей.