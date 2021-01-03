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Курс биткоина продолжает бить рекорды

, ИА "Амител"
Криптовалюта за год выросла в цене в 3,5 раза
Фото: Steemit.com

Фото: Steemit.com

Курс популярнейшей криптовалюты – биткоина – 2 декабря резко вырос, превысив 33,2 тысячи долларов. Это следует из сведений cryptonisation.ru.

Настолько высокого курса этой криптовалюты не отмечали за всю историю ее существования. За последний год увеличение стоимости по отношению к доллару составило почти 3,5 раза.

Напомним, что в декабре 2017 года курс биткоина на ряде криптовалютных бирж превышал 20 тысяч долларов, но затем пошел на снижение, упав ниже 4000 долларов.

В конце 2020 года произошел интенсивный рост, в результате чего несколько раз эта криптовалюта устанавливала рекорды стоимости.

Биткоин – это гибкая валюта, построенная на математических вычислениях. Его днем рождения принято считать 3 января 2009 года – дату первого выпуска в пространство всемирной паутины.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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