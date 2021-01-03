Открывший Эболу профессор предупредил о новых угрозах человечеству

Один из первооткрывателей лихорадки Эболы, профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум заявил журналистам CNN, что коронавирус – это не последняя угроза для человечества.

"Мы живем в мире, в котором будут появляться новые патогены, — констатировал ученый (цитата по РИА Новости). – И это и есть то, что представляет угрозу для человечества".

Он спрогнозировал, что могут появиться вирусы, которые распространяются так же быстро, как COVID-19 и при этом обладают летальностью сравнимой с Эболой.

Профессор связал это с вырубкой лесов, которая приводит к росту количества контактов человека и возбудителей всевозможных заболеваний.

Стоит, отметить, что Жан-Жак Муембе-Тамфум далеко не первый ученый, связывающий вырубку лесов и эпидемии вирусов.

Как ранее писал, amic.ru бразильский эколог Дэвид Лапола высказал точку зрения, что после коронавируса мир может охватить новая пандемия.

Эксперт уверен, что ее источником станут тропические леса Амазонии, которые в настоящее время активно вырубают.

По его оценке, Амазония – это огромный естественный вирусный резервуар, их которого в процессе активной вырубки может вырваться патоген, который вызовет новую пандемию.

Ученый считает, что именно из-за активной урбанизации человека поразили такие вирусы, как SARS-CoV-2, ВИЧ, лихорадки денге и Эбола.