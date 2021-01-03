401 тяжелобольного пациента с коронавирусом лечат в Алтайском крае

401 пациент ковидных госпиталей Алтайского края находится в тяжелом состоянии, сообщили в региональном оперативном штабе.

Около четверти из них (101 человек) для поддержания жизни подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

"По состоянию на 3 января находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 1746 человек, – уточнили в оперштабе. – Кроме этого, 1 101 пациент с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находится на лечении в ковидных госпиталях".

Стоит отметить, что за последние сутки заболели еще 208 человек, в то время как вылечились 233.

Общее число заболевших в регионе достигло 33 542 человек, выздоровевших – 30 093. Летальный исход зафиксирован в 1577 случаях.