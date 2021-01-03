Еще 504 зараженных COVID-19 в России скончались

За прошедшие сутки в России лабораторно подтвердили 24 150 случаев инфицирования коронавирусом. Как пишет федеральный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, общее число заражений в стране достигло 3 236 787.

Лидерство по суточному приросту удерживает Москва (+3851), второе место занимает Санкт-Петербург (+3738), третье – Московская область (+1539). Алтайский край с 208 новыми случаями инфицирования находится на 33-й строчке по стране.

Из больниц выписали еще 19 847 человек, всего переболели 2 618 882 россиянина.

С подтвержденным коронавирусом умерли еще 504 пациента, всего в России зафиксировано 58 506 летальных исходов.