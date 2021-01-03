В Китае рассказали о "сибирском грибе бессмертия"

Журналисты из КНР назвали чаги "сибирским грибом бессмертия" и рассказали о том, почему он пользуется популярностью у жителей Поднебесной.

Как сообщает китайский портал Sina, березовый гриб используют как универсальное средство для укрепления иммунитета, профилактики заболеваний и заживления ран.

"Чагой даже можно подкрепиться — она отлично утоляет голод и восполняет физическую энергию, — пишет издание (цитата по РИА Новости). — Многие люди, живущие в сибирских лесах, являются долгожителями благодаря тому, что регулярно употребляют чагу".

Отметим, что чага растет на деревьях, преимущественно березах, от чего и получил название "черный березовый гриб". Из него заваривают травяные чаи, которые используют в народной медицине. Научных исследований, доказывающие целебные свойства чаги, авторы публикации не привели.