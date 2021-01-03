Такой день. Смертельное ДТП в Барнауле и мощные морозы

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 3 января.

35-летняя женщина погибла в аварии в Барнауле. ДТП случилось ранним утром. Toyota Camry под управлением автолюбительницы протаранила опору линии электропередачи перед ж/д переездом. В ГИБДД рассказали о подробностях происшествия.

Новогодние праздники стали причиной изменения расписания пригородных поездов в Алтайском крае. В связи с перераспределением пассажирских потоков некоторые поезда были отменены, а другие добавлены. С изменениями можно ознакомиться по ссылке.

В Алтайском крае сохраняются серьезные морозы, в связи с чем в регионе действует штормовое предупреждение. По прогнозу синоптиков, температура воздуха опустится до -35°С и ниже, местами ожидается похолодание до -40°С. При этом в ближайшую ночь местами будет еще холоднее – до -45°С.

Барнаульская спортсменка Яна Кирпиченко 2 января в составе национальной команды вошла в десятку сильнейших на традиционной лыжной многодневке "Тур де Ски" в Швейцарии. Алтайская лыжница заняла седьмое место.

65 многоквартирных домов и пять социально значимых объектов в Камне-на-Оби остались без холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии. В этих домах проживают 1755 человек. Временное ограничение водоснабжения связано с порывом на водопроводе. Подачу воды обещали восстановить до конца дня.

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 208 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число зараженных в регионе составляет 33 542 человека. Скончались за прошедшие сутки еще 14 пациентов (1577 с начала пандемии).