В Алтайском крае 4 января сильно похолодает

В понедельник, 4 января, в Алтайском крае прогнозируется морозная погода, следует из информации регионального Гидрометцентра.

Осадков не ожидается. Ветер сохранится слабым, его скорость не превысит 7 м/с. Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от -27°C до -32°C (местами – от -20°C). Возможны изморозь и туман.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров будут показывать от -25°C до -27°C. Осадков не ожидается. Метеорологи прогнозируют, что скорость ветра в краевой столице не будет превышать 7 м/с.

Ранее amic.ru писал, что зима обещает быть суровой. По мнению эксперта, морозы хоть и будут серьезными, но, скорее всего, продлятся не всю зиму.