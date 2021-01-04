Росгидромет дал прогноз погоды на январь в Алтайском крае

В январе жителей Алтайского края ожидает холодная погода, характерная для этого времени года, сообщает Росгидромет.

Согласно прогнозам синоптиков, температура на территории региона будет ниже нормы.

Среднесуточная температура в январе в Барнауле составляет -15,8 градуса. Для сравнения: в декабре этот показатель находился на отметке -13,9 градуса.

Напомним, в Алтайском крае действует штормовое предупреждение. Оно связано с накрывшими регион морозами. Метеорологи предупреждают, что местами температура может опускаться до -40 градусов, а иногда и до -45.

Как ранее писал amic.ru, метеоролог центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что предстоящая зима в России будет "нормальной, в отличие от предыдущей". По его словам, показатели температур ожидаются в пределах климатической нормы.