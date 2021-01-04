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Новости

Из желудка 16-летней жительницы Кирова извлекли 300-граммовый комок волос

, ИА "Амител"
Чаще всего такая патология встречается у подростков
Комок волос из желудка девочки / Фото: kirovreg.ru

Комок волос из желудка девочки / Фото: kirovreg.ru

16-летняя жительница Кирова Екатерина Б. накануне Нового года попала на операционный стол: врачи извлекли из ее желудка 300-граммовый клубок волос размером 10 на 15 см. Редкая патология называется трихобезоар. Подробности сообщает сайт правительства Кировской области со ссылкой на врачей областной детской больницы.

Как рассказал детский нейрохирург Эдуард Сырчин, трихобезоар представляет собой скопление свалявшихся непереваренных веществ, в данном случае волос, которые сбиваются в желудке человека в плотный клубок.

"Чаще всего эта патология встречается у девочек в подростковом возрасте. Привести к ней может дурная привычка, когда человек непроизвольно откусывает кончики волос. Это может продолжаться длительное время, порой несколько лет, прежде чем появятся какие-то симптомы. Со временем начинаются жалобы на боли в животе, чувство тошноты, рвоты, объем потребляемой пищи становится меньше, чем обычно. В связи с этим пациента начинают обследовать у гастроэнтеролога, который и обнаруживают инородное тело в желудке при помощи ФГДС", – пояснил Эдуард Сырчин.

Екатерина призналась, что действительно у нее есть такая привычка – девушка кусала кончики волос, когда нервничала или, задумавшись, читала книгу. По словам Эдуарда Сырчина, кроме волос в такие клубки могут скатываться волокна растений, непереваренная кожица от хурмы, если потреблять ее в больших количествах, ногти, ресницы, нитки.

"Подобных случаев в практике нашего учреждения не было более 10 лет. Помню, что в 1999 году к нам привезли 14-летнюю девочку, у которой из желудка мы извлекли трихобезоар из свалявшихся волос весом 900 граммов", – уточнил врач.

Автор:
Татьяна Труфанова корреспондент

Комментарии

4.01.2021 09:18
- гость -

Сначала тайна - Екатерина Б.
А потом спалили -Борнякова.
Вот журналисты.)))))

4.01.2021 11:13
Гость

Диаметр не бывает "10 на 15"

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