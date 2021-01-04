Алтайские коровы помогли ученым обнаружить гены, позволяющие пережить холода

Якутские ученые совместно с коллегами из Великобритании обнаружили гены холодоустойчивости у животных. Об этом сообщил завлабораторией мясного животноводства профильного института Базарбай Инербаев. По его словам, результаты исследований в будущем помогут создавать в Сибири животных для массового разведения.

Для исследования задействовали коров якутской аборигенной породы, которые легко переносят морозы до 50-60 градусов ниже нуля, а также парнокопытных герефордской породы, которые ранее завозились в Россию и в данный момент культивируются на Алтае.

"При 30-градусных морозах им надевали датчики в ухо и следили, как меняется температура тела. У холодоустойчивых животных температура не колебалась, а у неустойчивых температура с увеличением морозов падала. Нашей целью было выявить животных с генами на холодоустойчивость, которые называются гены-кандидаты", – рассказал Инербаев в беседе с ТАСС.

Теперь исследователи намерены увеличивать поголовье скота с данными генами и разводить его в Сибири, подчеркнул Инербаев.