Генеральный директор НАФИ, эксперт проекта "Цифровой гражданин" Тимур Аймалетдинов рассказал, по какому принципу телефонные мошенники выбирают потенциальных жертв. По его словам, злоумышленники используют "слитые" базы клиентов банков, платёжных сервисов и интернет-магазинов.
Аймалетдинов объяснил, что мошенники сопоставляют различные данные и получают информацию, например, о наличии банковского вклада.
По словам эксперта, самым простым способом избавления от назойливых звонков аферистов является точечная блокировка номеров. Например, когда с одного и того же номера звонят по нескольку раз. При этом лучшим способом сохранить свои финансы все же является бдительность, подчеркнул Аймалетдинов в беседе с агентством "Прайм".
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