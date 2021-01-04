Россию включили в пятерку стран с самыми мощными сухопутными войсками

Издание The National Interest опубликовало рейтинг стран с самыми мощными сухопутными войсками. Перечень составил эксперт по военному делу, национальной безопасности и морским делам Роберт Фарли.

В рейтинг вошли страны, армии которых имеют доступ к национальным богатствам, технологической базе и опытным знаниям. Важным критерием являлась поддержка армии со стороны государства.

По мнению Фарли, благодаря реформам в российской экономике удается вкладывать больше средств в развитие армии. Российские военные также имеют опыт участия в вооруженных конфликтах, в том числе удачно проводят антитеррористические операции.

Помимо России, в топ-5 также вошли сухопутные войска Индии, Франции, Китая и США.