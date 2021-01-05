До -28°С и без осадков. О погоде в Алтайском крае 5 января

Холодный день без осадков ожидает жителей Алтайского края во вторник, 5 января. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит от -23 до -28 градусов, по югу местами – от -16 до -21 градуса. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 2-7 метров в секунду, местами по югу порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -24 до -26 градусов. Преимущественно без осадков. В утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица. Скорость северо-восточного ветра не превысит 7 метров в секунду.