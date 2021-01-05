Звезда "Уральских пельменей" освоил новую профессию во время карантина

Звезда "Уральских пельменей" Андрей Рожков решил не ждать окончания пандемии и "нашел новую работу". Своим опытом он поделился в социальных сетях.

"Корпоративов нет. Вот приходится заливать каток. Подрядился. Нормально платят кстати", – рассказал подписчикам Рожков.

Как отметили в сообществе "Инцидент Барнаул", ранее юморист уже "менял профессию". Он высмеял звезд, которые жалуются на отсутствие работы и заявил, что подрабатывал электриком.

Ранее экс-участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова приехала на Алтай и прорекламировала его в соцсетях. Так Михалкова решила помочь своим подругам, которые жалуются на то, что им негде отдохнуть во время пандемии.