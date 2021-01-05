Жителям Алтайского края напомнили об изменении в расписании поездов

В новогодние праздники в Алтайском крае изменили движение пригородных поездов. Об этом напомнили жителям региона.
С 1 января отменены следующие поезда:
- №6233 сообщением Аламбай — Барнаул (отправление в 3 часа 25 минут, прибытие в 7 часов 5 минут);
- №6001 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут);
- №6003 сообщением Усть-Тальменская — Барнаул (отправление в 6 часов 57 минут, прибытие в 8 часов 43 минуты);
- №6006 сообщением Барнаул — Красный Боец (отправление в 6 часов 24 минуты, прибытие в 8 часов 21 минуту);
- № 6005 сообщением Красный Боец — Барнаул (отправление в 10 часов 5 минут, прибытие в 12 часов);
- №6222 сообщением Барнаул — Тягун (отправление в 7 часов 31 минуту, прибытие в 10 часов 39 минут);
- №6221 сообщением Тягун — Барнаул (отправление в 12 часов 31 минуту, прибытие в 15 часов 50 минут);
- №6111 сообщением Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
- №6112 собщение Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 38 минут, прибытие в 16 часов 36 минут).
С 1 по 10 января отменены рейсы:
- №6021 сообщением Озерки — Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);
- №6101 сообщением Депо — Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);
- №6020 сообщением Барнаул — Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);
- №7105 сообщением Заринская — Барнаул (отправление в 6 часов 50 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).
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