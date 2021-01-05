Жителям Алтайского края напомнили об изменении в расписании поездов

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Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

У нас традиция: новогодние каникулы проводить дома с самыми близкими и любимыми

Едем за границу. Ничто не может нам испортить долгожданное путешествие!

Поедем в Горный Алтай

Съездим в Шерегеш

Хотели куда-нибудь съездить, но ничего не получается, поэтому останемся дома

Поедем в деревню к родным

У нас запланирована поездка в один из городов России

Свой вариант