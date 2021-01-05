Стало известно, с кем сыграют россияне за бронзу на МЧМ по хоккею

Сборная США обыграла команду Финляндии в полуфинале Молодежного чемпионата мира. Матч состоялся в канадском Эдмонтоне, пишет РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу сборной Америки. В составе победителей шайбы забросили Алекс Туркотт (13-я минута), Джон Фариначчи (36-я), Мэттью Болди (37-я) и Артур Калиев (59-я). У финнов отличились Каспер Симонтайвал (15-я, 52-я) и Рони Хирвонен.

Теперь американцы сыграют за золото со сборной Канады, которая ранее обыграла команду России со счетом 5:0. Решающая игра чемпионата, а также матч, который определит обладателя бронзовых медалей, состоится в ночь со вторника на среду.