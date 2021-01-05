47 новых случаев заражения коронавирусом выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай выявили 47 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Диагноз подтвердился у 18 жителей города Горно-Алтайска; у 10 жителей Улаганского района; у шести жителей Онгудайского района; у шести жителей Усть-Канского района; у трёх жителей Майминского района; у двух жителей Усть-Коксинского района; у одного жителя Чемальского района; у одного жителя Чойского района. В 36 случаях зарегистрированы признаки коронавирусной инфекции, в том числе у трёх человек – симптомы пневмонии.

Также зарегистрирован один случай смерти пациента. Скончался 76-летний житель Онгудайского района. У него были диагностированы коронавирусная инфекция и пневмония.

С начала пандемии в регионе заразились 14 066 человек, скончались 159 пациентов.