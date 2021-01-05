Генпрокуратура контролирует рост цен на продукты в Алтайском крае

Организованный Генпрокуратурой мониторинг цен на продукты позволил пресечь их рост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Мерами прокурорского реагирования удалось добиться снижения цен на продовольственные товары, а также предупредить их необоснованный рост в республиках Башкортостан и Хакасия, Алтайском и Забайкальском краях, Калужской, Курганской, Курской, Липецкой, Нижегородской областях, Москве и других регионах", – отметили в Генпрокуратуре.

Ранее amic.ru писал о том, что уровень инфляции в Алтайском крае по итогам ноября 2020 года составил 5,2% в годовом выражении. Для сравнения: месяцем ранее – в октябре – он равнялся 3,9%. Ноябрьский показатель в регионе оказался выше, чем по Сибири.