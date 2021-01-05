Эксперт рассказал о том, в какой валюте хранить деньги в 2021 году

Лучшей валютой для хранения средств в 2021 году будет евро. Об этом РИА Новости рассказал эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер.

"Считаем, что динамика европейской экономики будет опережать восстановление американской, а фискальные программы США будут оказывать девальвационное давление на доллар. Таким образом, евро уже в первом полугодии 2021 года может окрепнуть относительно доллара до 1,3. Это говорит о том, что хранение части средств в иностранной валюте может быть более предпочтительно в евро", – отметил он.

По словам эксперта, среди резервных валют, помимо евро, потенциалом обладают юань и иена.