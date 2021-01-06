Изморось и гололед. О погоде в Алтайском крае 6 января

Штормовое предупреждение из-за аномальных морозов продолжает действовать на территории Алтайского края. Местами возможен сильный мороз и аномальные температуры до -40 градусов.

В регионе температура воздуха в среду, 6 января, составит -21...-26 градусов, местами в предгорьях до -16 градусов. Без осадков. Местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.

В Барнауле термометры покажут -21...-23 градуса. Без осадков. В ночные и утренние часы местами изморозь, возможен туман. На дорогах гололедица.

Ветер северо-восточный, 3-8 метров в секунду.