Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство США

Дочь российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум, Елизавета, получила гражданство Соединенных Штатов Америки. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.

Елизавета живет в Америке с раннего детства, где ее воспитывают бабушка, дедушка и дядя по материнской линии. Девушка получает образование, пишет музыку, играет в рок-группе и выступает с концертами в ночных клубах.

Анжелика Варум рассказывала о том, что помогает дочери деньгами, но она все-таки подрабатывает официанткой.

Подписчики Елизаветы поздравили ее с этим долгожданным событием.