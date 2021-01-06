Дочь Леонида Агутина и Анжелики Варум получила гражданство США

Дочь российских артистов Леонида Агутина и Анжелики Варум, Елизавета, получила гражданство Соединенных Штатов Америки. Об этом она рассказала подписчикам на своей странице в Instagram.
Елизавета живет в Америке с раннего детства, где ее воспитывают бабушка, дедушка и дядя по материнской линии. Девушка получает образование, пишет музыку, играет в рок-группе и выступает с концертами в ночных клубах.
Анжелика Варум рассказывала о том, что помогает дочери деньгами, но она все-таки подрабатывает официанткой.
Подписчики Елизаветы поздравили ее с этим долгожданным событием.
Комментарии
А чё ни Тель-Авиве или Биробиджане таки ???
Истинные патриоты России.
"Возьмите меня к себе, я же ваш - буржуинский...". Поколение плохишей.
дожили... у любой официантки есть своя армия подписчиков в инстаграм. скорее бы уже комета какая нибудь случилась...