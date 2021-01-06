Минобрнауки Алтайского края за год выполнило более 100 поручений президента

В 2020 году на исполнении Минобрнауки находилось 101 поручение президента. 40 из них поступили в 2020 году, а остальные находились на выполнении с предыдущих периодов.

"Поручения и указания президента России касались реализации национальных проектов "Образование" и "Демография". Речь идет о создании новых мест в общеобразовательных и дошкольных учреждениях, организации бесплатного горячего питания для учащихся начальных классов, обеспечении служебным жильем участников программы "Земский учитель", развитии среднего профессионального образования в Алтайском крае по стандартам WorldSkills Russia, расширении практики заключения договоров о целевом обучении и так далее", – пишет официальный сайт Алтайского края.

Все поручения, по которым в 2020 году наступили плановые даты, своевременно выполнены. Сейчас идет работа по другим поручениям и указаниям главы государства.