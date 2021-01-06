Молодежная сборная России проиграла в матче за бронзу чемпионата мира по хоккею

Российская молодежка осталась без медалей на чемпионате мира по хоккею в Канаде. В матче за третье место сборная России встретилась с командой Финляндии и проиграла со счетом 1:4.

Начало встречи складывалось в пользу наших спортсменов. Уже на 7-й минуте счет открыл нападающий Илья Сафонов. Правда, эта шайба так и осталась единственной для россиян. Во втором периоде счет сравнял Антон Лунделль. А в начале третьего игрового отрезке финны повели в счете: шайбу забросил нападающий Микко Петман.

Счет 1:2 сохранялся до последних мгновений поединка. Чтобы попытаться переломить ход встречи, тренерский штаб российской сборной снял вратаря и выпустил на лед шестого игрока. Но успехом этот отчаянный шаг не увенчался: финны забили еще две шайбы уже в пустые ворота.

Таким образом, молодежная сборная России покидает чемпионат вообще без медалей. Напомним, в полуфинале наши хоккеисты разгромно проиграли канадцам со счетом 0:5. В финале, который пройдет 6 января, встретятся команды США и Канады.