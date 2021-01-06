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Новости

Эксперты назвали два сценария развития эпидемии ковида в России

, ИА "Амител"
Все будет зависеть от того, как поведет себя сам вирус
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Дальнейший масштаб эпидемии COVID-19 в России будет зависеть от того, будет ли вирус мутировать. Об этом "РИА Новости" рассказал кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский. По его словам, если никаких мутаций не произойдет, у людей со временем выработается коллективный иммунитет, который сведет пандемию на "нет".

Коллективный иммунитет, по словам инфекциониста, будет формироваться у россиян как в результате болезни, так и благодаря вакцинации. Но если коронавирус начнет мутировать, ситуация заметно осложнится.

"Второй вариант: вирус будет изменяться, и он войдет в наш обиход так же, как грипп, и, вероятно, нужно будет создавать вакцину с учетом изменений вируса и проходить повторную вакцинацию", — рассказал изданию ученый.

Эксперт подчеркнул, что пока невозможно сказать, по какому именно сценарию будет развиваться пандемия.

При этом уже в следующем году заболеваемость должна пойти на спад, уверена доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО Елена Малинникова. 

"Учитывая, что вирус может мутировать, то возможно, что до июня мы будем фиксировать заболеваемость, конечно, не такие высокие цифры, но коронавирус будет и встанет в ряд других респираторных вирусных инфекций, которые циркулируют среди человеческой популяции", — объяснила она "РИА Новости".

Напомним, в России уже стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Записаться на прививку "Спутник V" можно и в Алтайском крае

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

6.01.2021 14:48
- гость -

Какой нафиг иммунитет? В октябре переболел короной, вот снова ей-же переболел ещё раз в новый год прям! На два месяца иммунитет? Нуну.....

6.01.2021 15:15
- гость -

главный вирус это Капитализм!!!
пока все друг на друге наживаются, ну или пытаются это делать - всегда будет такая шляпа...
и это навсегда...

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