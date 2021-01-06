Экономические надежды россиян рухнули до уровня кризиса 1998 года

Почти половина россиян (47%) уверена, что в 2021-м году страну ждут большие проблемы в экономике. Об этом пишет РБК с ссылкой на результаты опроса Gallup International. При этом лишь 6% опрошенных верят, что экономика России будет развиваться и процветать.

Еще 40% жителей России уверены, что этот год будет точно таким же, как и 2020-й. 8% опрошенных затруднились дать однозначный ответ

На основе результатов опроса в Gallup International вывели индекс экономической надежды россиян — минус 41 пункт. Это один из самых низких показателей за последние 23 года. Столько же было в кризисном 1998 году. Хуже индекс экономической надежды был только в 2013 году — минус 43 пункта.

Кстати, самыми большими пессимистами оказались жители Великобритании: там индекс составил минус 62 пункта. Опрос провели в 41 стране мира. В общем, как показали результаты исследования, индекс экономических надежд человечества составил минус 21 пункт. Среди жителей всех стран доля экономических оптимистов в 2021 году составила 25%. К проблемам, в свою очередь, готовятся 46% опрошенных.