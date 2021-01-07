Штормовое предупреждение. О погоде в Алтайском крае 7 января

Штормовое предупреждение по аномально низким температурам сохранится в ночь с 7 на 8 января в Алтайском крае, передает региональный Гидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, днем 7 января температура воздуха составит -21...26 °С, местами до -16 °С. Без осадков. В утренние часы местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.
В Барнауле днем столбики термометров покажут -19...21 °С. Без осадков. Утром ожидается изморозь, на дорогах гололед. Ветер северо-востоный, 3-8 м/с.
Ночью в крае похолодает – температура -30...35 °С., местами по югу до -24...29 °С. Без осадков. Местами изморозь, на дорогах гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. В Барнауле температура составит -30...32°С.
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